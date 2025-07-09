Нацбанк Грузии обнародовал объем внешнего долга страны

В первом квартале текущего года внешний долг Грузии увеличился на 0,3 млрд долларов США и по состоянию на 1 апреля достиг 25,5 млрд долларов США.

В первом квартале текущего года внешний долг Грузии увеличился на 0,3 млрд долларов США и по состоянию на 1 апреля достиг 25,5 млрд долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальный банк Грузии, внешний долг страны равен 74,2% ВВП.

11 млрд долларов США из этой суммы - это гарантированный государством долг, 88,6% которого в иностранной валюте.

На 31 марта чистый внешний долг Грузии составлял 13,3 млрд долларов США, что эквивалентно 38,7% ВВП.

На отчетную дату чистый государственный долг соседней страны составлял 6,7 млрд долларов США или 18,4% ВВП.