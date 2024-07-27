Маск назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже проявлением неуважения к христианам

Миллиардер Илон Маск заявил, что церемония открытия Олимпиады в Париже показала неуважение к христианам.

Миллиардер Илон Маск заявил, что церемония открытия Олимпиады в Париже показала неуважение к христианам.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети "Х", комментируя видео, на котором участники церемонии сделали пародию на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

"Это было крайне неуважительно к христианам", - отметил он.

Церемония открытия Игр в Париже отметилась несколькими казусными ситуациями - олимпийский флаг возле Эйфелевой башни на церемонии открытия Игр в Париже был повешен на флагшток в перевернутом виде, дикторы на стадионе объявили представителями КНДР атлетов из Южной Кореи. Зрители начали покидать трибуны еще до начала представления из-за плохой видимости. Тем, кто остался, пришлось наблюдать за происходящим под проливным дождем.