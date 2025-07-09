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МИД: РФ рассматривает запрет на въезд россиянам в Армению как недружественное действие

МИД: РФ рассматривает запрет на въезд россиянам в Армению как недружественное действие Россия рассматривает запрет на въезд россиянам в Армению как недружественное действие.
В регионе
9 июля 2025 г. 14:42
МИД: РФ рассматривает запрет на въезд россиянам в Армению как недружественное действие

Россия рассматривает запрет на въезд некоторым россиянам в Армению как недружественное действие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Еревану были предложены конкретные шаги по урегулированию противоречий, касающихся стоп-листа:

"Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг, который противоречит союзническому характеру российско-армянского взаимодействия. Вопрос обсуждался министрами иностранных дел во время визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Армению в мае. Армянской стороне были предложены конкретные шаги, поэтому мы ждем реакции Еревана".

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