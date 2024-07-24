МОК: Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах

Французские Альпы станут местом проведения XXVI зимних Олимпийских игр 2030 года.

Французские Альпы станут местом проведения XXVI зимних Олимпийских игр 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, об этом стало известно по итогам голосования на 142‑й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже в среду.

"Дорогие французские коллеги, согласно решению участников сессии МОК, XXVI зимние Олимпийские игры пройдут во французских Альпах", - заявил глава МОК Томас Бах.

Отмечается, что заявка от Франции была единственным кандидатом и представляет собой проект, в центре которого - горнолыжные курорты во французских Альпах и ледовые спортивные объекты в прибрежном городе Ницца.