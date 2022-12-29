Тринидад и Тобаго отклонят предложения BP и Shell по разведке блоков на шельфе

Тринидад и Тобаго готовится отклонить четыре предложения BP Plc и Shell Plc по разведке шельфа, поскольку они не соответствуют минимальным требованиям правительства.

Тринидад и Тобаго готовится отклонить четыре предложения BP Plc и Shell Plc по разведке шельфа, поскольку они не соответствуют минимальным требованиям правительства.

Как передает Report, об этом сообщили сообщили агентству Reuters чиновники Минэнергетики и Кабмина.

Правительство островного государства планирует провести переговоры с двумя нефтегазовыми компаниями о готовности улучшить совместно поданные заявки. В противном случае блоки не будут присуждены.

Раунд тендеров Тринидада и Тобаго на глубоководные блоки завершился в начале июня. Предложения по четырем из 17 блоков были получены только от консорциума BP-Shell. Стране срочно нужны новые источники природного газа, чтобы увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ).

Министерство возразило против условного обязательства бурения новых скважин и мизерного, по его мнению, бонуса за подписание контракта. По словам чиновников, в предложении консорциума предлагалось провести оценку сейсмических данных до принятия обязательств по плану бурения.

Представитель BP заявил в декабре, что компания "с нетерпением ждет продолжения переговоров по глубоководным блокам", но отказался комментировать сроки проведения переговоров, сказав, что подробности должны поступить от правительства.

Shell отказалась от комментариев, заявив, что не была уведомлена об официальном отказе.

Президент BP по операциям в Тринидаде и Тобаго Дэвид Кэмпбелл призвал к продолжению работы над заявками, сказав, что BP необходим доступ к глубоководным месторождениям для будущего производства.

Тринидад является крупнейшим экспортером СПГ в Латинской Америке, способным перерабатывать 4,2 млрд кубфутов газа в день в СПГ, нефтехимическую продукцию и электроэнергию. Дневной объем добычи газа составляет чуть менее 3 млрд кубфутов.