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Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

Азербайджанская нефть продолжает дешеветь 09:19 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,2 или 0,29% - до $69,19.
Энергетика
24 июля 2025 г. 09:23
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,2 или 0,29% - до $69,19.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $69,70.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,19 или 0,28% - до $67,9 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Latest price of Azerbaijani oil
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir

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