Новак: На нефтяном рынке нет кризисной ситуации для изменения ОПЕК+ объемов добычи

ОПЕК+ не будет принимать внеочередных решений по регулированию добычи нефти.

Как передает Report, об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак в четверг на Международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2019».

"Если будет кризисная ситуация, мы всегда сможем принять то или иное решение, как в сторону увеличения добычи, так и в сторону снижения добычи. Такая практика была на протяжении последних трех лет, и она позитивно влияла на балансировку рынка. Поэтому сейчас мы не видим кризисной ситуации, которая позволяла бы нам внеочередным способом собираться и принимать какие-то решения", - сказал он.

Новак подчеркнул, что участники ОПЕК+ "внимательно мониторят ситуацию на рынке".

В Москве со 2 по 5 октября проходит международный форум "Российская энергетическая неделя". Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Организаторами мероприятия выступает Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс".