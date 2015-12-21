​На нефтеперерабатывающем заводе SOCAR в Турции завершена половина работ

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ На нефтеперерабатывающем заводе Star, который строится на полуострове Petkim, завершено 48% работ. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey Кянан Явуз.

Он отметил, что первый корабль, перевозящий оборудование завода Star, разгрузился в порту.

К.Явуз сообщил, что уже начался монтаж оборудования: "Завод, имеющий наиболее крупные инвестиции в реальном секторе за последние 40 лет, будет введен в эксплуатацию в 2018 году".

Отметим, что SOCAR начал деятельность в Турции в 2008 году с приватизацией Petkim Holding под названием SOCAR Turkey.

Фундамент нефтеперерабатывающего завода Star был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Мощность завода составит 10 млн. сырой нефти в год.