Япония инвестирует $550 млрд в США, согласно условиям торговой сделки

Япония инвестируют в США $550 млрд, согласно условиям заключенной Вашингтоном и Токио торговой сделки, пошлины на товары из этой азиатской страны составят 15%.

Япония инвестируют в США $550 млрд, согласно условиям заключенной Вашингтоном и Токио торговой сделки, пошлины на товары из этой азиатской страны составят 15%.

Как сообщает Report, об этом написал американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

"Мы только что заключили масштабную сделку с Японией, возможно самую крупную сделку из тех, которые когда-либо заключали", - написал он. По словам американского лидера, "Япония инвестирует $550 млрд в Соединенные Штаты, которые получат 90% прибыли". Как заверил Трамп, "сделка обеспечит создание сотен тысяч рабочих мест".

"Возможно, самым главным является то, что Япония откроет свою страну для торговли, в том числе легковыми автомобилями и грузовыми машинами, рисом, определенной другой сельскохозяйственной продукцией и прочим, - добавил глава вашингтонской администрации. - Япония будет выплачивать Соединенным Штатам взаимные пошлины в размере 15%". Трамп выразил уверенность в том, что у США и Японии "всегда будут отличные отношения".

По данным американских властей, товарооборот между США и Японией по итогам 2024 года составил около $227,9 млрд. Поставки из США в Японию оцениваются в $79,7 млрд, из Японии в США - в $148,2 млрд.