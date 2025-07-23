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Япония инвестирует $550 млрд в США, согласно условиям торговой сделки

Япония инвестирует $550 млрд в США, согласно условиям торговой сделки Япония инвестируют в США $550 млрд, согласно условиям заключенной Вашингтоном и Токио торговой сделки, пошлины на товары из этой азиатской страны составят 15%.
Другие страны
23 июля 2025 г. 04:45
Япония инвестирует $550 млрд в США, согласно условиям торговой сделки

Япония инвестируют в США $550 млрд, согласно условиям заключенной Вашингтоном и Токио торговой сделки, пошлины на товары из этой азиатской страны составят 15%.

Как сообщает Report, об этом написал американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

"Мы только что заключили масштабную сделку с Японией, возможно самую крупную сделку из тех, которые когда-либо заключали", - написал он. По словам американского лидера, "Япония инвестирует $550 млрд в Соединенные Штаты, которые получат 90% прибыли". Как заверил Трамп, "сделка обеспечит создание сотен тысяч рабочих мест".

"Возможно, самым главным является то, что Япония откроет свою страну для торговли, в том числе легковыми автомобилями и грузовыми машинами, рисом, определенной другой сельскохозяйственной продукцией и прочим, - добавил глава вашингтонской администрации. - Япония будет выплачивать Соединенным Штатам взаимные пошлины в размере 15%". Трамп выразил уверенность в том, что у США и Японии "всегда будут отличные отношения".

По данным американских властей, товарооборот между США и Японией по итогам 2024 года составил около $227,9 млрд. Поставки из США в Японию оцениваются в $79,7 млрд, из Японии в США - в $148,2 млрд.

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