BP поддерживает программу адаптивного стратегического управления в Азербайджане

BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане продолжают поддерживать являющуюся проектом социальных инвестиций программу адаптивного стратегического управления, целью которой является внедрение в Азербайджане передового международного опыта в области бизне

BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане продолжают поддерживать являющуюся проектом социальных инвестиций программу адаптивного стратегического управления, целью которой является внедрение в Азербайджане передового международного опыта в области бизнес-образования.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, проект призван помочь удовлетворить существующий спрос на образование в области управления бизнесом в стране и преодолеть трудности, с которыми сталкиваются местные организации в этой области. Проект реализуется расположенной в США международной компанией Korn Ferry в партнерстве с Университетом АДА.

Сегодня в Университете АДА состоялось мероприятие, посвященное началу обучения двух новых групп в рамках проекта. Всего в новых группах будет 42 участника. В общей сложности 78 участников из предыдущих четырех групп успешно завершили обучение.

Обучение новых групп продлится до конца этого года. Участникам, успешно завершившим программу, выдаются сертификаты бизнес-школы Фукуа при Университете Дьюка (США).