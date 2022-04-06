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BP поддерживает программу адаптивного стратегического управления в Азербайджане

BP поддерживает программу адаптивного стратегического управления в Азербайджане BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане продолжают поддерживать являющуюся проектом социальных инвестиций программу адаптивного стратегического управления, целью которой является внедрение в Азербайджане передового международного опыта в области бизне
Энергетика
6 апреля 2022 г. 15:25
BP поддерживает программу адаптивного стратегического управления в Азербайджане

BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане продолжают поддерживать являющуюся проектом социальных инвестиций программу адаптивного стратегического управления, целью которой является внедрение в Азербайджане передового международного опыта в области бизнес-образования.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, проект призван помочь удовлетворить существующий спрос на образование в области управления бизнесом в стране и преодолеть трудности, с которыми сталкиваются местные организации в этой области. Проект реализуется расположенной в США международной компанией Korn Ferry в партнерстве с Университетом АДА.

Сегодня в Университете АДА состоялось мероприятие, посвященное началу обучения двух новых групп в рамках проекта. Всего в новых группах будет 42 участника. В общей сложности 78 участников из предыдущих четырех групп успешно завершили обучение.

Обучение новых групп продлится до конца этого года. Участникам, успешно завершившим программу, выдаются сертификаты бизнес-школы Фукуа при Университете Дьюка (США).

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Версия на английском языке bp continues its support to ASEP in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке BP Azərbaycanda Adaptiv Strateji İdarəetmə Proqramına dəstək verir

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