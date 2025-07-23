Премьер Японии обещал подумать об отставке после переговоров с США

Премьер Японии обещал подумать об отставке после переговоров с США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, сталкивающийся с серьезным давлением со стороны значительной части возглавляемой им Либерально-демократической партии (ЛДП) после ее проигрыша на выборах в верхнюю палату парламента, обещал окружению принять решение о том, уходить ли в отставку, по итогам торговых переговоров с США.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, 22 июля вечером глава правительства сказал своему окружению, что "не может сказать, как возьмет на себя ответственность за выборы в верхнюю палату парламента, пока идут переговоры с США". Он пообещал дать соответствующие разъяснения, когда станут известны результаты переговоров.

Между тем в среду утром по японскому времени президент США Дональд Трамп сообщил о достижении с Японией "масштабной сделки, возможно самой крупной". По его словам, Япония инвестирует в США $550 млрд, а пошлины на товары из этой азиатской страны составят 15%.