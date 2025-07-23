Из отеля в Калифорнии похищены десятки павлинов

В Калифорнии сотрудники знаменитого отеля в стиле ар-деко, расположенного округе Сакраменто, сообщили о похищении десятков павлинов.

В Калифорнии сотрудники знаменитого отеля в стиле ар-деко, расположенного округе Сакраменто, сообщили о похищении десятков павлинов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, персонал обнаружил пропажу после сообщения одного из посетителей, увидевшего, как двое мужчин вылавливали птиц.

Управляющий отелем Дэвид Нильсен заявил, что на территории осталось лишь четыре птицы.

Местные власти начали расследование по факту кражи имущества. По словам представителя шерифа округа Сакраменто, каждый самец павлина оценивается в $2,000, а самка - в $1,000.

Птицы обитали на территории отеля более 14 лет и стали его своеобразным символом. В отеле усилили меры безопасности: установили дополнительные камеры и планируют возвести новое ограждение. Сотрудники надеются на возвращение птиц домой.