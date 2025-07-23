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Ким Чжон Гван: Сеул внимательно изучает торговое соглашение США и Японии

Ким Чжон Гван: Сеул внимательно изучает торговое соглашение США и Японии Сеул внимательно изучает торговое соглашение между США и Японией.
Другие страны
23 июля 2025 г. 06:37
Ким Чжон Гван: Сеул внимательно изучает торговое соглашение США и Японии

Сеул внимательно изучает торговое соглашение между США и Японией.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом министр промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи Ким Чжон Гван заявил журналистам перед вылетом в Вашингтон для проведения переговоров с американскими коллегами.

Южная Корея конкурирует с Японией в таких ключевых секторах, как автомобилестроение и сталелитейная промышленность. В этой связи заключенное между Вашингтоном и Токио соглашение усиливает давление на Сеул — страна стремится договориться с США до 1 августа, чтобы избежать введения 25-процентных пошлин.

Во время своей трехдневной поездки в Соединенные Штаты Ким Чжон Гван встретится с рядом высокопоставленных представителей администрации Дональда Трампа, включая министра торговли США Ховарда Латника, министра энергетики Криса Райта и министра внутренних дел Дугласа Бергама.

Южная Корея уже несколько месяцев ведет переговоры с США по широкому кругу торговых вопросов. Сеул стремится достичь договоренности по тарифам, а также расширить сотрудничество в стратегических отраслях, таких как энергетика, судостроение, полупроводники и аккумуляторы.

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