Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ повысить суточную добычу нефти

На 12-м заседании министров стран - членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее членами, было принято решение о сокращении суточной добычи сырой нефти на 7,2 миллиона баррелей в январе 2021 года, а также посредством ежемес

На 12-м заседании министров стран - членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее членами, было принято решение о сокращении суточной добычи сырой нефти на 7,2 миллиона баррелей в январе 2021 года, а также посредством ежемесячных встреч министров стран ОПЕК + скорректировать повышение, при условии, что оно не превысит 0,5 млн баррелей ежедневной добычи.

Как передает Report со ссылкой на Минэнерго, Азербайджан также поддержал решение об увеличении добычи нефти.

Напомним, что историческое соглашение, достигнутое на 10-м заседании министров стран ОПЕК + 12 апреля, предусматривало смягчение обязательств на 1,9 млн баррелей с января 2021 года до конца апреля 2022 года, то есть общее сокращение добычи сырой нефти на 5,8 миллиона баррелей в день.

Таким образом, в январе следующего года страны ОПЕК уменьшат суточную добычу нефти на 4,564 миллиона баррелей, а страны, не входящие в ОПЕК, на 2,636 млн баррелей. Согласно новой "Декларации о сотрудничестве", в январе 2021 года обязательство Азербайджана составит 123 тысячи баррелей. Другими словами, в январе Азербайджан должен увеличить суточную добычу нефти на 8 000 баррелей и сохранить добычу на уровне 595 000 баррелей.

Выступая на встрече, министр энергетики Пярвиз Шахбазов сказал, что в условиях новой волны пандемии, которая ослабляет восстановление спроса на нефть, наиболее оптимальной мерой снова являются согласованные действия по сокращению добычи: "Оптимизм на нефтяном рынке зависит от нашей поддержки. Мы должны контролировать предложение до тех пор, пока не появится уверенность в восстановлении спроса на нефть. В этой связи постепенное ослабление существующих производственных ограничений и постепенное увеличение производства помогут оживить и сбалансировать рынок в новых реалиях".

В выступлении была еще раз подтверждена приверженность Азербайджана историческому соглашению, подписанному странами ОПЕК +. В то же время было отмечено, что историческая победа Азербайджана, которая привела к освобождению азербайджанских земель и завершению 30-летнего конфликта, также положила конец угрозам важным проектам энергетической инфраструктуры.

Следует отметить, что роль Азербайджана в регулировании нефтяного рынка в очередной раз была высоко оценена со стороны министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул Азиза бин Салмана. Он высоко оценил усилия Азербайджана в рамках сотрудничества ОПЕК + и поблагодарил за конструктивную работу.