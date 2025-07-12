Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы

Боливарианский альянс для народов нашей Америки (ALBA) жёстко осудил решение США ввести санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, назвав их позорным проявлением страха перед Кубинской революцией.

Боливарианский альянс для народов нашей Америки (ALBA) жёстко осудил решение США ввести санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, назвав их позорным проявлением страха перед Кубинской революцией.

Как передает Report, об этот говорится в сообщении ALBA.

"Альянс решительно и безоговорочно осуждает позорные санкции, наложенные 11 июля государственным департаментом США на президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, а также на министра Революционных вооруженных сил, генерала корпуса армии Альваро Лопеса Мьеру, и министра внутренних дел Ласаро Альберто Альвареса Касаса", - отметили в альянсе.

В заявлении ALBA, объединяющего 10 стран Латинской Америки, подчеркивается, что "одержимая враждебность США" происходит от анахроничной политики наказания кубинского народа за его решение быть свободным и суверенным.

"Незаконные и морально несостоятельные санкции, включающие миграционные ограничения и преследование членов семей, не являются проявлением силы, а отражают глубокий страх, который испытывает империализм перед живым примером сопротивления, достоинства и суверенитета, который представляет собой Кубинская революция", - сказано в заявлении.