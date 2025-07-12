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Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы

Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы Боливарианский альянс для народов нашей Америки (ALBA) жёстко осудил решение США ввести санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, назвав их позорным проявлением страха перед Кубинской революцией.
Другие страны
12 июля 2025 г. 23:46
Боливарианский альянс осудил санкции США против Кубы

Боливарианский альянс для народов нашей Америки (ALBA) жёстко осудил решение США ввести санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, назвав их позорным проявлением страха перед Кубинской революцией.

Как передает Report, об этот говорится в сообщении ALBA.

"Альянс решительно и безоговорочно осуждает позорные санкции, наложенные 11 июля государственным департаментом США на президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, а также на министра Революционных вооруженных сил, генерала корпуса армии Альваро Лопеса Мьеру, и министра внутренних дел Ласаро Альберто Альвареса Касаса", - отметили в альянсе.

В заявлении ALBA, объединяющего 10 стран Латинской Америки, подчеркивается, что "одержимая враждебность США" происходит от анахроничной политики наказания кубинского народа за его решение быть свободным и суверенным.

"Незаконные и морально несостоятельные санкции, включающие миграционные ограничения и преследование членов семей, не являются проявлением силы, а отражают глубокий страх, который испытывает империализм перед живым примером сопротивления, достоинства и суверенитета, который представляет собой Кубинская революция", - сказано в заявлении.

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