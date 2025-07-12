Министр обороны ФРГ на встрече в Вашингтоне поднимет вопрос приобретения Patriot для Украины

Германия надеется достичь соглашения о покупке двух систем Patriot для Украины, в частности об этом будет идти речь во время визита министра обороны Бориса Писториуса в Вашингтон 14 июля.

Германия надеется достичь соглашения о покупке двух систем Patriot для Украины, в частности об этом будет идти речь во время визита министра обороны Бориса Писториуса в Вашингтон 14 июля.

Как передает Report, об этом сообщил главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

"Вы наверняка знаете, что министр обороны говорил...с американским коллегой Питом Хегсетом и предложил купить из американской промышленности или из американских запасов две системы Patriot. Эти переговоры продолжаются, и они также проводились на уровне штатов и правительств в течение последних дней. Наш министр поедет в понедельник в Вашингтон. И мы надеемся достичь соглашения", - сказал он во время общения с журналистами в Киеве в субботу.

По словам генерала, тогда немецкая сторона сможет сообщить о сроках и условиях поставок систем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия готова оплатить для Украины две системы Patriot. Также есть договоренности с Норвегией о финансировании одной системы.

Федеральный канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия предлагает правительству США выкупить ее системы противовоздушной обороны Patriot для Украины.