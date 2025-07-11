Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ

111

Агентство Report представляет интервью с советником Офиса президента Украины Павлом Палисой.

- Новость последних дней - сообщения о том, что США приостановили военную помощь Украине. Правда, позже в сообщили, что она возобновлена. Но такие новости появляются не в первый раз. Сможет ли Украина продолжать войну в одиночку, если помощь прекратится?

- Конечно, Украина рассматривает подобные риски и готовится к подобным вещам. Мы рассчитываем на поддержку партнеров и союзников. Это для нас очень важно. Но даже если в какой-то момент определенный вид помощи будет остановлен, у нас есть план "Б", и мы все равно продолжим борьбу.

- Украинская сторона распространила информацию о потерях России. Согласно этим данным российская сторона погибшими потеряла более 1 млн военных. Насколько это влияет на боеспособность России? Что вы можете сказать о потерях украинской армии?

- Потери России превысили миллион военных. Несмотря на огромные потери, они упорно пытаются реализовывать свою стратегию агрессии в отношении Украины. Относительно потерь Украины, они несопоставимо меньшие. Жизнь каждого солдата безусловно дорога. Все должны помнить, что каждая смерть солдата – это чей-то разбитый мир. И любая потеря, она очень дорога. По моему мнению, те люди, которые сейчас с оружием защищают нашу страну, они больше всего, наверное, заслуживают в нем жить - в том государстве с теми ценностями, за которые они борются. Безусловно, потери наши несопоставимо меньше российских, россияне потеряли 1 миллион граждан, которые спокойно могли бы работать в экономике. К сожалению, возможно, у них много трудоспособного населения, которое может их заменить.

- В каком направлении фронта наибольшие потери у российских войск? Есть ли статистика потерь по отдельным периодам и по направлениям?

- Мы должны понимать уже идет четвертый год полномасштабного вторжения, где россияне пытаются двигаться вперед, несмотря на большие потери. Россияне понесли большие потери в Курской области. В определенный период они понесли большие потери на Бахмутском направлении, на Покровском направлении. И сейчас тоже.

- Появились новости о принудительной отправке мигрантов в России на фронт. Имеется ли у украинской разведки информация более подробная информация о таких случаях?

- Мы часто сталкиваемся со случаями, когда на стороне Российской Федерации воюют граждане государств из Азии, Африки, Латинской Америки. Очень часто они и попадают в плен, собственно, оттуда у нас и появляется подтверждающая информация. Кроме того, мы все понимаем отношение Российской Федерации к мигрантам внутри государства. Часто слышим об этом. Мигранты в России – это одна из наиболее незащищенных слоев населения. Поэтому на них легче всего повлиять посредством административного давления, а также фабрикации уголовных дел с четким выбором привлечения в Вооруженные Силы или походом за решетку.

- Министр иностранных дел Германии во время визита в Киеве заявил о создании совместных оборонных предприятий с Украиной. Как это повлияет на ход войны?

- На самом деле совместные предприятия в оборонно-промышленном комплексе мы создаем не только с Германией, но и с другими странами-партнерами, которые помогали нам с самого начала полномасштабного российского вторжения. Германия одна из них и она одна из лидеров по объемам предоставленной Украине помощи. Им интересен наш оборонно-промышленный комплекс, интересны наши идеи, технологии. Мы сотрудничаем со многими партнерами в области вооружения для противовоздушной обороны, по бронетехнике, безусловно, по беспилотным авиационным комплексам. Украинский ОПК стал интересным для европейских партнеров и США, в первую очередь, из-за полученного опыта и из-за возможности проверить технологии в реальных боевых условиях. Мы готовы делиться своим опытом со странами-партнерами, совместно производить оружие, и, безусловно, это поможет нам в нашей борьбе.

- Министр иностранных дел Украины недавно заявил, что страна в настоящее время обеспечивает 40% потребностей военной промышленности за счет собственного производства...

- Сейчас почти 50% всего, что нужно Украине для войны, мы производим внутри страны. Сами, совместно со странами-партнерами, за счет совместного производства, совместных предприятий. И мы дальше готовы наращивать эти объемы. Я уверен, что в ближайшее время Украина обязательно удивит мир и не один раз. Конечно, мы работаем над защитой воздушного пространства, над комплексами различной дальности и различной специфики работы по разным целям. Это все делается для того, чтобы обезопасить гарантированно нашу территорию, наше воздушное пространство от баллистических ракет, от крылатых ракет различного вида, также от дронов типа "Шахед".

У нас уже есть немало технологических решений, которые на стадии завершения, и в ближайшее время мы их увидим в работе. Есть и решения, которые прошли успешное боевое испытание, использовались для выполнения реальных задач в условиях хитрых задумок противника. Мы прикладываем значительные усилия в разработку собственных зенитно-ракетных комплексов, работаем над эффективным решением для того, чтобы сбивать баллистические, аэробаллистические, гиперзвуковые ракеты, а также над эффективным и дешевым способом для уничтожения шахедов.

- Россия сообщила, что Украина атаковала Донецк и Луганск британскими ракетами Storm Shadow. Как вы можете это прокомментировать?

- Я хотел бы сказать, что все цели, по которым Украина применяет высокоточное оружие, предоставленное партнерами, применяется в соответствии с правилами, согласованными с этими странами, и удары ими осуществлялись исключительно по легитимным военным целям. Хочу отметить, что наши удары высокоточным оружием очень ощутимы для российских военных. Я уверен, они болезненны. Уверен, мы будем продолжать их применение.

- Украина поставила Россию в трудное положение операцией "Паутина". Готовит ли украинская сторона новые сюрпризы для российских войск?

- Операция "Паутина" продемонстрировала способность Украины действовать асимметрично, на стратегическую глубину и наносить очень чувствительные удары. Да, я уверен, мы увидим подобные вещи в будущем. Обязательно.

- На каком этапе находятся переговоры по прекращению огня? Стамбульские переговоры переговоры зашли в тупик? Если да, то по какой причине?

- Сейчас попробую объяснить хронологию. Украина и дальше готова двигаться по согласованному с Соединенными Штатами еще в Саудовской Аравии плану по безусловному прекращению огня. То есть прекращение огня без предварительных условий для того, чтобы обсуждать дальнейшие шаги на пути к справедливому и устойчивому миру. На последнем раунде переговоров в Стамбуле (2 июня - ред.) все, по сути, свелось к гуманитарному треку, который, безусловно, для нас тоже очень важен. Мы обменяли военнопленных, что очень важно для нас. Мы обменялись телами погибших воинов. Во время этого обмена, во время проведения экспертизы ДНК, оказалось, что российская сторона среди тел наших воинов передала нам также и предположительно тела своих граждан, своих солдат. Поэтому все вопросы, касающиеся идентификации, заставляют нас более тщательно подходить к этим вещам и это потребует более длительного времени.

Мы провели переговоры с целью возвращения наших украинских детей, похищенных россиянами, а также гражданских лиц. Это тоже очень важный аспект. К сожалению, мы не договорились с россиянами по прекращению огня. Россияне приехали в Стамбул со своими условиями, которые скорее похожи на декларацию о капитуляции. Россия сейчас не в той позиции, когда она может диктовать такие условия. Это связано, по моему мнению, в первую очередь, с нежеланием российской стороны вести действительно эффективные и предметные переговоры относительно прекращения огня. Я хотел бы подчеркнуть, что Украина готова продолжать переговоры на любой площадке, в любом формате, если эти переговоры приведут к реальным результатам.