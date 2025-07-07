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Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск "слетел с катушек"

Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск "слетел с катушек" Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему грустно наблюдать за тем, как предприниматель Илон Маск "слетел с катушек".
Другие страны
7 июля 2025 г. 03:21
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск слетел с катушек

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему грустно наблюдать за тем, как предприниматель Илон Маск "слетел с катушек".

Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social, комментируя планы бизнесмена по созданию политической партии.

"Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно слетел с катушек, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу. Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на тот факт, что они никогда не добивались успеха в США, - кажется, система не предназначена для этого", - заявил Трамп, добавив, что подобные политические силы "создают разлад и хаос".

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Maskın ağlını itirməsini görmək məni kədərləndirir

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