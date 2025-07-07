Назначен новый гендиректор Бакинского порта

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" при "Азербайджанских железных дорогах" (АЖД) преобразовано в ООО "Бакинский международный морской торговый порт".

Назначен новый гендиректор ООО "Бакинский международный морской торговый порт".

Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), на эту должность назначен Эльдар Салахов.

Э.Салахов родился в Баку, окончил Азербайджанский государственный экономический институт, в 2014 году получил степень доктора философии по экономике. Свою карьеру в АЖД он начал в сентябре 2024 года, заняв должность начальника отдела международных связей.

Отметим, что ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" при АЖД преобразовано в ООО "Бакинский международный морской торговый порт".