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СМИ: Министр юстиции США уволила 20 причастных к расследованиям против Трампа

СМИ: Министр юстиции США уволила 20 причастных к расследованиям против Трампа Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди отправила в отставку как минимум 20 человек, которые помогали бывшему спецпрокурору Джеку Смиту вести расследования в отношении нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
Другие страны
12 июля 2025 г. 22:53
СМИ: Министр юстиции США уволила 20 причастных к расследованиям против Трампа

Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди отправила в отставку как минимум 20 человек, которые помогали бывшему спецпрокурору Джеку Смиту вести расследования в отношении нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, среди уволенных были как прокуроры, так и простые помощники, не игравшие существенной роли в судебных разбирательствах. Их отстранению от службы, по утверждению телеканала, способствовала деятельность специальной рабочей группы, учрежденной Бонди в феврале. Ее сотрудники должны были проанализировать расследования в отношении Трампа на наличие в них политизированных мотивов.

Смит ранее возбудил дела по обвинениям в ненадлежащем хранении секретных документов, а также предположительно предпринятой Трампом в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах. В итоге оба разбирательства в отношении Трампа были прекращены. В январе 2025 года Смит ушел из Минюста.

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Версия на азербайджанском языке Trampa qarşı istintaqlara cəlb olunan 20 ədliyyə işçisi işdən çıxarılıb

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