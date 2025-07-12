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СМИ: Уиткофф пока не участвует в переговорах по Газе

СМИ: Уиткофф пока не участвует в переговорах по Газе Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пока не принимает участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в столице Катара.
Другие страны
12 июля 2025 г. 21:57
СМИ: Уиткофф пока не участвует в переговорах по Газе

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пока не принимает участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в столице Катара.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, Уиткофф планирует прибыть в Доху только когда консультации выйдут на финальную стадию. Уточняется, что палестинское движение ХАМАС в настоящий момент вносит поправки в пункты, касающиеся качества гуманитарной помощи, которая должна будет поступать в анклав по линии ООН.

Напомним, что 6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 8 июля советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что переговоры еще не начались, а катарские и египетские посредники проводят консультации с представителями ХАМАС и Израиля с целью преодоления разногласий и определения рамок будущих переговоров. Он отметил, что достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа потребует времени.

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