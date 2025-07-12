В Турции около 50 работников бумажной фабрики получили пищевое отравление

Около 50 работников бумажной фабрики в турецкой провинции Айдын на западе Турции обратились в больницы с подозрением на пищевое отравление.

Около 50 работников бумажной фабрики в турецкой провинции Айдын на западе Турции обратились в больницы с подозрением на пищевое отравление.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DHA.

"После обеда на фабрике 46 рабочих обратились в больницы с жалобами на рвоту и головокружение через некоторое время. После вмешательства медицинских бригад все рабочие были выписаны", - сообщает агентство.

Сотрудники Управления здравоохранения провинции Айдын и Управления сельского и лесного хозяйства провинции взяли образцы пищи и начали расследование по данному факту.