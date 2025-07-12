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FIDE присвоила 11-летнему гроссмейстеру из Нахчывана звание кандидата в мастера

FIDE присвоила 11-летнему гроссмейстеру из Нахчывана звание кандидата в мастера Талантливый шахматист из Нахчыванской Автономной Республики Ясин Азимов добился очередного успеха.
Индивидуальные
12 июля 2025 г. 21:26
FIDE присвоила 11-летнему гроссмейстеру из Нахчывана звание кандидата в мастера

Талантливый шахматист из Нахчыванской Автономной Республики Ясин Азимов добился очередного успеха.

Как сообщает местное бюро Report, Международная шахматная федерация (FIDE) присвоила Я.Азимову звание CM – Candidate Master (кандидат в мастера).

Это достижение является знаменательным событием для истории шахмат Нахчывана, так как это один из самых юных шахматистов, получивших этот титул.

В настоящее время Я.Азимов, занимающий 2058-е место в рейтинге FIDE, запомнился рядом важных успехов, достигнутых в последние годы как на местных, так и на международных турнирах. Он стал обладателем золотой и серебряной медалей чемпионата Азербайджана, добился высокого результата в 2023 году, став чемпионом Европы по шахматам среди школьников (среди мальчиков 9 лет), проходившем в албанском городе Дуррес.

Отметим, что до настоящего времени в Нахчыванской АР зарегистрированы 1 гроссмейстер, 3 международных мастера, 1 мастер FIDE, 2 мастера FIDE среди женщин, 2 кандидата в мастера, 1 международный арбитр, 2 арбитра FIDE в качестве обладателей официальных званий.

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Версия на азербайджанском языке FIDE tərəfindən 11 yaşlı qrossmeysterə ustalığa namizəd dərəcəsi verilib

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