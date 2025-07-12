FIDE присвоила 11-летнему гроссмейстеру из Нахчывана звание кандидата в мастера

Талантливый шахматист из Нахчыванской Автономной Республики Ясин Азимов добился очередного успеха.

Талантливый шахматист из Нахчыванской Автономной Республики Ясин Азимов добился очередного успеха.

Как сообщает местное бюро Report, Международная шахматная федерация (FIDE) присвоила Я.Азимову звание CM – Candidate Master (кандидат в мастера).

Это достижение является знаменательным событием для истории шахмат Нахчывана, так как это один из самых юных шахматистов, получивших этот титул.

В настоящее время Я.Азимов, занимающий 2058-е место в рейтинге FIDE, запомнился рядом важных успехов, достигнутых в последние годы как на местных, так и на международных турнирах. Он стал обладателем золотой и серебряной медалей чемпионата Азербайджана, добился высокого результата в 2023 году, став чемпионом Европы по шахматам среди школьников (среди мальчиков 9 лет), проходившем в албанском городе Дуррес.

Отметим, что до настоящего времени в Нахчыванской АР зарегистрированы 1 гроссмейстер, 3 международных мастера, 1 мастер FIDE, 2 мастера FIDE среди женщин, 2 кандидата в мастера, 1 международный арбитр, 2 арбитра FIDE в качестве обладателей официальных званий.