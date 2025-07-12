Министр Галущенко: Поддержка Азербайджана энергооборудованием сыграла жизненно важную роль для Украины

Украина придает большое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном и нацелена на укрепление взаимоотношений.

Украина придает большое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном и нацелена на укрепление взаимоотношений.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Азербайджана, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко сегодня на 13-ом заседании азербайджано-украинской Межправительственной комиссии (МПК) по вопросам экономического сотрудничества.

Согласно информации, перед заседанием состоялась встреча сопредседателей комиссии, министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики Украины Германа Галущенко.

“В ходе встречи отмечалось, что двусторонние отношения основаны на взаимном доверии и эффективном партнерстве, выражена благодарность за постоянную гуманитарную поддержку Азербайджаном Украины. Также состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества в различных областях», - говорится в информации.

На заседании МПК, проходившем в гибридном формате, обсуждались текущее состояние и потенциальные возможности сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, торговой и промышленной, энергетической, транспортной, научной и образовательной, культурной сферах, а также в области информационно-коммуникационных технологий.

Шахбазов заявил, что принятие Плана действий в рамках Комиссии поднимет сотрудничество между странами на новый уровень, будет способствовать широкому использованию существующих возможностей в энергетике, полезных ископаемых, сельском хозяйстве и других перспективных областях, а также в промышленных парках и свободных экономических зонах.

Галущенко сказал, что две страны объединяют сильные исторические связи, взаимное уважение, общее видение регионального сотрудничества и устойчивого развития.

"Украина придает большое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном. Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших Украину энергетическим оборудованием, и эта поддержка в энергетической сфере сыграла для нас жизненно важную роль. Верим, что это заседание позволит определить новые совместные инициативы для укрепления основ долгосрочного партнерства между нашими странами", - добавил министр.

По итогам заседания Межправительственной комиссии был полписан Протокол и принято решение о проведении 14-го заседания МПК в Киеве.