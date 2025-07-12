Теннисистка Свёнтек впервые выиграла Уимблдон

Польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла Аманду Анисимову из США в финальном матче Уимблдона.

Польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла Аманду Анисимову из США в финальном матче Уимблдона.

Как передает Report, соревнования проходят в Лондоне.

Встреча, которая продолжалась чуть меньше часа, завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу Свёнтек, посеянной на турнире под 8-м номером. Анисимова получила 13-й номер посева.

Отметим, что Свёнтек впервые стала победительницей Уимблдона. Спортсменка в первый раз дошла до финала турнира, ее прежним лучшим результатом на этом соревновании был выход в четвертьфинал в 2019 году. Свёнтек первой из польских теннисисток выиграла Уимблдон в одиночном разряде, до нее представительницы этой страны дважды играли в титульной встрече - Ядвига Енджеёвская (1937) и Ангешка Радваньская (2012)