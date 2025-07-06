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Бизнес-центр "Ханкенди" предложит резидентам современную и комфортную деловую среду

Бизнес-центр "Ханкенди" предложит резидентам современную и комфортную деловую среду Бизнес-центр "Ханкенди" предложит компаниям-резидентам современную и комфортную деловую среду.
Бизнес
6 июля 2025 г. 14:47
Бизнес-центр Ханкенди предложит резидентам современную и комфортную деловую среду

Бизнес-центр "Ханкенди" предложит компаниям-резидентам современную и комфортную деловую среду.

Об этом сотруднику Report в Ханкенди сообщил представитель Конгресс-центра Наджаф Бадалов.

По его словам, данный бизнес-центр, возведенный в рамках строительно-восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет соответствовать высоким стандартам управления и обслуживания.

"Четырехэтажный бизнес-центр "Ханкенди" охватывает более 4500 м2. Здесь имеются 24 офисных помещения, 6 конференц-залов. Кроме того, в центре будет функционировать ресторан Zefir Cafe & Terrace, рассчитанный на 120 гостей, а также будут предоставлены услуги по продаже канцелярских и типографских товаров, химчистка и прачечная", - сказал Н. Бадалов.

По его словам, бизнес-центр, предназначенный для различных субъектов предпринимательства и корпоративных структур, также будет способствовать росту занятости: "На начальном этапе в бизнес-центре будут работать 20 человек, из которых 12 - жители городов Ханкенди, Ходжалы, Шуша и других освобожденных от оккупации территорий, а 1 - ветеран Отечественной войны".

Н. Бадалов подчеркнул, что начало работы центра сыграет важную роль в создании бизнес-среды в старинном азербайджанском городе Ханкенди после его освобождения от оккупации, открытии новых рабочих мест и в целом в развитии города.

Отметим, что 3 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии бизнес-центра "Ханкенди", входящего в гостиничный комплекс "Ханкенди".

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi Biznes Mərkəzi rezident şirkətlər üçün müasir və rahat işgüzar mühit təklif edəcək

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