Эрдоган обсудил с премьером Ирака разоружение РКК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с премьером Ирака Шия аль-Судани обсудил начало разоружения террористической группировки РКК.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с премьером Ирака Шия аль-Судани обсудил начало разоружения террористической группировки РКК.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Ираком, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что процесс "Турция без террора" осуществляется деликатно, что Анкара стремится навсегда избавиться от терроризма в регионе, что шаги будут продолжаться решительно, и что они будут бдительно бороться с теми, кто пытается подорвать этот процесс", - говорится в сообщении.

Напомним, что процесс разоружения боевиков РКК прошел в пятницу утром в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу "Турция без террора".

Процесс будет завершен через 3-4 месяца и будет проходить под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться.