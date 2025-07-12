Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 июля позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 июля позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана сердечно поздравил братский турецкий народ с самороспуском террористической группировки РПК и сложением ею оружия. Глава нашего государства подчеркнул, что это важное событие является ярким торжеством проводимой в стране под руководством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана решительной политики, сильного лидерства, непоколебимой воли, национального единства и солидарности.

В ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев расценил этот шаг, предпринятый на пути к достижению цели «Турция без терроризма», как важный поворотный момент, служащий миру и стабильности в регионе, и пожелал Турецкому государству и народу успехов в полной реализации принятого решения.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева за оказанную поддержку и внимание, подчеркнул, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецкого стратегического союзничества.