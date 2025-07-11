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ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ

ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ Подразделения ВС Украины поразили Луховицкий авиационный завод имени Воронина в Московской области.
В регионе
11 июля 2025 г. 18:58
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ

Подразделения ВС Украины поразили Луховицкий авиационный завод имени Воронина в Московской области.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным Генштаба, предприятие производит истребители типа МиГ-29, МиГ-31.

"Это предприятие выполняет полный спектр работ для российской армии - от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ. На территории завода зафиксированы взрывы и пожар", - отметили в ведомстве.

Также подразделения Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова.

Кроме того, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о том, что 10 июля в российском городе Лангепас, что в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области РФ, взорвался газопровод. Был уничтожен участок крупного магистрального газопровода, который обслуживает предприятия российского ВПК в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях.

Пропускная способность пораженного газопровода - 2,6 млрд кубометров газа в год. "А учитывая расстояние между газовыми компрессорными станциями (около 20 километров), в двух поврежденных взрывами трубах находилось примерно 4 112 000 м3 газа", - сообщили в ГУР.

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