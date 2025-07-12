Чехия намерена закупить 185 бронеавтомобилей на сумму $1,1 млрд

Министерство обороны Чехии объявило тендер на закупку 185 бронированных автомобилей с колесной формулой 4х4 на общую сумму 24,7 млрд чешских крон (примерно $1,1 млрд).

Министерство обороны Чехии объявило тендер на закупку 185 бронированных автомобилей с колесной формулой 4х4 на общую сумму 24,7 млрд чешских крон (примерно $1,1 млрд).

Как передает Report, об этом сообщило агентство ČTK со ссылкой на замминистра обороны Франтишека Шульца.

"Министерство обороны объявило конкурс на поставку 185 бронированных машин с колесной формулой 4х4, общая стоимость контракта составляет 24,7 миллиарда крон. Планируется, что эти машины будут использоваться, в частности, в инженерных войсках, а также для нужд медиков, саперов и военной полиции. Уже более десяти компаний подали свои первые заявки на участие в квалификационном раунде", - заявил Шульц.

Отмечается, что Армия Чехии заинтересована в приобретении полноприводных автомобилей класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с массой до 20 тонн. Инженерные войска нуждаются в таких машинах, прежде всего, для преодоления и разминирования минных полей. Автомобиль должен быть способен перевозить до 10 человек или 4 тонны груза, при этом общая масса перевозимого груза не должна превышать 20 тонн. Для транспортировки автомобилей на большие расстояния предполагается использовать самолеты C-130 Hercules.