NBC: Площадь пожара рядом с Гранд-Каньоном за сутки увеличилась почти в 10 раз

NBC: Площадь пожара рядом с Гранд-Каньоном за сутки увеличилась почти в 10 раз

Площадь лесного пожара рядом с национальным парком Гранд-Каньон (штат Аризона) за сутки увеличилась примерно в 10 раз, локализовать его пока не удается.

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