СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт застрелился в Одинцово.

Следствие разбирается в обстоятельствах смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия - самоубийство", - сказала она.

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Экс-министр транспорта России Роман Старовойт застрелился в Одинцово.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.

"Тело Романа Старовойта найдено в его доме в Одинцовском городском округе", — сообщил источник.

Сообщается, что на Старовойта дал показания Алексей Смирнов, бывший губернатор Курской области. В апреле Смирнов был арестован по делу о хищении как минимум 1 млрд руб., выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин освободил его от должности министра.

Старовойт возглавил ведомство в мае 2024 года. До этого времени он занимал пост губернатора Курской области.