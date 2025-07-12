Сийярто выступил против санкций ЕС в отношении Израиля из-за ситуации в Газе

Венгрия не поддержит намерение Евросоюза ввести санкции против Израиля в связи с военной операцией в секторе Газа.

Венгрия не поддержит намерение Евросоюза ввести санкции против Израиля в связи с военной операцией в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

Он отметил, что Венгрия рассчитывает на достижение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, среди которых есть венгерский гражданин. Поэтому, считает Сийярто, в нынешней ситуации "необходимость диалога еще больше возросла".

Напомним, что 15 июля на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе он намерен призвать к активизации работы Совета ассоциации ЕС - Израиль. "С учетом этого Венгрия по-прежнему выступает против внесения Евросоюзом израильских граждан в санкционный список", - написал министр в соцсети.