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В Баку состоится крупнейший форум по зеленой энергетике в рамках климатической конференции COP29

В Баку состоится крупнейший форум по зеленой энергетике в рамках климатической конференции COP29 В Баку пройдет крупнейший форум по вопросам зеленой энергетики в Центральной и Восточной Европе.
COP29
30 октября 2024 г. 12:30
В Баку состоится крупнейший форум по зеленой энергетике в рамках климатической конференции COP29

В Баку пройдет крупнейший форум по вопросам зеленой энергетики в Центральной и Восточной Европе.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов написал на своей странице в соцсети "Х".

Дипломат отметил, что данное мероприятие состоится в рамках 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"Впервые форум Green Transition, крупнейший форум по вопросам зеленой энергетики в Центральной и Восточной Европе, организованный при поддержке болгарского интернет портала Dir.bg, пройдет в Баку в рамках климатической конференции COP29", - написал Гусейнов.

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Версия на английском языке Baku to host biggest green energy forum as part of COP29
Версия на азербайджанском языке Bakıda COP29 iqlim konfransı çərçivəsində ən böyük yaşıl enerji forumu keçiriləcək

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