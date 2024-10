В Баку состоится крупнейший форум по зеленой энергетике в рамках климатической конференции COP29

В Баку пройдет крупнейший форум по вопросам зеленой энергетики в Центральной и Восточной Европе.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов написал на своей странице в соцсети "Х".

Дипломат отметил, что данное мероприятие состоится в рамках 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"Впервые форум Green Transition, крупнейший форум по вопросам зеленой энергетики в Центральной и Восточной Европе, организованный при поддержке болгарского интернет портала Dir.bg, пройдет в Баку в рамках климатической конференции COP29", - написал Гусейнов.