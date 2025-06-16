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AZAL и Uzbekistan Airways заключили code-share соглашение

AZAL и Uzbekistan Airways заключили code-share соглашение 17:08
Инфраструктура
16 июня 2025 г. 17:14
AZAL и Uzbekistan Airways заключили code-share соглашение

ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL) и Узбекистанские авиалинии (Uzbekistan Airways) подписали соглашение о совместной эксплуатации рейсов (code-share).

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Code-share соглашение — это форма сотрудничества между авиакомпаниями, при которой они совместно выполняют рейсы, позволяя продавать билеты на рейсы партнера под собственным кодом и предоставляя пассажирам более широкий выбор маршрутов и стыковок.

"Благодаря новому партнерству пассажирам предоставляется еще больше гибкости при планировании путешествий по маршрутам из Баку в Ташкент и обратно, а также из Ташкента в Баку и обратно. Теперь у путешественников есть возможность выбрать наиболее удобный рейс среди девяти доступных вариантов в неделю обеих авиакомпаний", - сообщает авиакомпания.

Соглашение также предоставляет транзитным пассажирам широкий выбор стыковок, повышая удобство и доступность маршрутов для международных путешествий через хабы в Баку и Ташкенте.

Дополнительно пассажиры Uzbekistan Airways смогут воспользоваться рейсами AZAL по маршруту Самарканд – Баку – Самарканд, расширяя свои возможности для комфортного и эффективного перелета из второго по значимости туристического и культурного центра Узбекистана.

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Версия на английском языке Azerbaijan Airlines, Uzbekistan Airways sign new code-share agreement
Версия на азербайджанском языке AZAL və “Özbəkistan Hava Yolları" yeni kod-şerinq müqaviləsi imzalayıb

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