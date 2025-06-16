СМИ: 10 турецких самолетов не могут вылететь из Ирана и Ирака

Военный конфликт между Тель-Авивом и Тегераном мешает 10 самолетам турецких авиакомпаний вылететь из аэропортов Ирана и Ирака.

Военный конфликт между Тель-Авивом и Тегераном мешает 10 самолетам турецких авиакомпаний вылететь из аэропортов Ирана и Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Airporthaber, специализирующийся на новостях гражданской авиации.

В частности, как отмечается, в Иране находятся пять самолетов авиакомпании Pegasus Airlines, в Ираке - два. В Ираке также остаются по одному самолету авиакомпаний Turkish Airlines и AJet. Еще один самолет, принадлежащий перевозчику Tailwind Airlines, находится в Иране.

По данным портала, турецкие власти прилагают усилия, в том числе дипломатические, для безопасного возвращения в республику своих самолетов.

Минтранспорта Турции ранее отменил по причинам безопасности до 16 июня полеты всех турецких авиакомпаний в Иран, Ирак, Сирию и Иорданию.