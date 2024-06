В столице Болгарии встретили первый прямой рейс из Баку

В столице Болгарии встретили первый прямой рейс Баку-София.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов написал на своей странице в соцсети "Х".

"Сегодня в международном аэропорту Софии приземлился первый самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший прямой рейс Баку-София. Самолет встретили водным салютом, за которым последовала специальная церемония приветствия", - написал дипломат.

В пресс-службе AZAL в свою очередь сообщили, что в официальном мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов, генеральный директор SOF Connect Хесус Кабальеро, представитель Департамента продаж и сотрудничества по европейскому региону авиакомпании Кямран Гаджар, а также официальные гости и представители СМИ.

"На мероприятии была подчеркнута важность запуска прямых рейсов между Азербайджаном и Болгарией для укрепления межгосударственных связей. Открытие этого направления создаст новые возможности для развития туризма и культурного обмена между двумя исторически богатыми странами", - сообщили в авиакомпании.

Рейсы по маршруту Баку-София-Баку будут выполняться по вторникам и пятницам.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az , через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.