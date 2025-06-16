Air Arabia и Lufthansa приостанавливают рейсы в ряд стран Ближнего Востока на фоне конфликта Ирана и Израиля

Авиакомпании Air Arabia (ОАЭ) и Lufthansa (ФРГ) объявили о временной приостановке полетов в ряд стран Ближнего Востока и Евразии из-за растущей напряженности в регионе на фоне военного конфликта Израиля и Ирана.

Авиакомпании Air Arabia (ОАЭ) и Lufthansa (ФРГ) объявили о временной приостановке полетов в ряд стран Ближнего Востока и Евразии из-за растущей напряженности в регионе на фоне военного конфликта Израиля и Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на Lufthansa, авиакомпания приостанавливает полеты в Тель-Авив (Израиль) и Тегеран (Иран) до 31 июля.

Кроме того, до 20 июня отменены перелеты в Амман (Иордания), Эрбиль (Ирак) и Бейрут (Ливан).

Air Arabia со своей стороны сообщила о временном приостановлении полетов в 5 стран: в Иран - до 30 июня включительно, Ирак — до 30 июня, Иорданию — до 20 июня, Россию - до 20 июня 2025 года, Ливан - до 17 июня 2025 года.

Гюльнар Махмудова