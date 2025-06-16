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Казахстан обеспечил рекордную долю в импорте пшеницы в Азербайджан

Казахстан обеспечил рекордную долю в импорте пшеницы в Азербайджан Казахстан обеспечил рекордную долю в импорте пшеницы в Азербайджан - 88%.
АПК
16 июня 2025 г. 17:14
Казахстан обеспечил рекордную долю в импорте пшеницы в Азербайджан

Казахстан обеспечил рекордную долю в импорте пшеницы в Азербайджан - 88%.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель на встрече с представителями аграрного сектора.

По его словам, за первые пять месяцев 2024 года в Азербайджан было экспортировано 450 тыс. тонн казахстанского зерна, что на 86% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Стоимость поставок составила 95 млн долларов США.

Посол отметил, что такой результат стал возможен благодаря скоординированной работе профильных структур двух стран.

Байель отметил, что за 4 месяца 2025 года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 20%.

Состоялись также встречи в формате B2B между представителями бизнес-кругов Казахстана и Азербайджана.

В целом, Казахстан экспортирует в Азербайджан зерно, алюминий, металлические изделия, продукцию химической и нефтяной промышленности, а импортирует машиностроительную продукцию, полимеры этилена и продовольствие.

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Версия на английском языке Kazakhstan secures record share in wheat imports to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın buğda idxalında Qazaxıstanın payı rekord həddə çatıb

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