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Экспорт нефти по БТД в апреле вырос на 4%

Экспорт нефти по БТД в апреле вырос на 4% Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в апреле 2025 года составил в среднем 605 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Энергетика
16 июня 2025 г. 16:11
Экспорт нефти по БТД в апреле вырос на 4%

Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в апреле 2025 года составил в среднем 605 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как сообщает Report, такие данные приведены в ежемесячном отчете ОПЕК.

"В апреле по сравнению с мартом экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан вырос на 4% или на 23 тыс. б/с, составив 605 тыс. б/с", - говорится в отчете нефтяного картеля.

По сравнению с апрелем 2024 года объем транспортировки нефти по БТД в апреле текущего года сократился на 2% или на 15 тыс. б/с.

Напомним, что открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1 076 км - по территории Турции.

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Версия на английском языке BTC oil exports rise 4% in April

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