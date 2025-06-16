СМИ: Трамп не сразу согласился с планом Израиля атаковать Иран

Американский президент Дональд Трамп поначалу был настроен против стремления Израиля атаковать Иран, но позднее согласился на подобные действия.

Американский президент Дональд Трамп поначалу выступал против стремления Израиля атаковать Иран, но позднее согласился на подобные действия.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на многочисленные источники в США и на Ближнем Востоке.

"Трамп был против варианта с израильскими военными действиями в отношении Ирана, отдавал предпочтение переговорам, а не бомбардировкам", - информирует телеканал.

По его данным, после решающего брифинга председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна об израильских планах и вариантах США с поддержкой операции "Трамп дал молчаливое согласие и решил предоставить ограниченную американскую помощь".

"Когда Кейн вел брифинг 8 июня, Трамп был все более раздражен тем, что Иран не давал ответ на очередное предложение по ядерному соглашению", - отмечает телеканал.

При этом к 8 июня израильские власти уже делились с Вашингтоном своими планами операции против Ирана.