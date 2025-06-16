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В Калининградскую область РФ не пропустили более 20 тонн картофеля из Азербайджана

В Калининградскую область РФ не пропустили более 20 тонн картофеля из Азербайджана 15:37
Бизнес
16 июня 2025 г. 16:06
В Калининградскую область РФ не пропустили более 20 тонн картофеля из Азербайджана

В Калининградской области России на складе временного хранения "Сириус" при карантинном фитосанитарном контроле выявлена карантинная инфекция в партии картофеля, доставленной автотранспортом из Азербайджана в объеме более 20 тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России ("Россельхознадзор").

Как отмечается, в продукции обнаружена золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis).

"Это подтверждено заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, выданными Калининградским филиалом ФГБУ "ВНИИЗЖ". За последние годы подобных случаев в импортной продукции не фиксировалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью предотвращения распространения вредителя ввоз партии на территорию Калининградской области запрещен.

Золотистая картофельная нематода — микроскопический червь, относящийся к числу наиболее опасных карантинных вредителей. Он угнетает растение, в результате чего оно плохо развивается, стебли и листья имеют бледную окраску. На поле легко обнаружить очаги пораженного нематодой картофеля — они выглядят как желтые проплешины. Но самый главный признак заражения — мелкие клубни. Через пять лет после заражения урожая может и вовсе не быть.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan göndərilmiş 20 tondan çox kartof Rusiyaya buraxılmayıb

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