В Калининградскую область РФ не пропустили более 20 тонн картофеля из Азербайджана

В Калининградской области России на складе временного хранения "Сириус" при карантинном фитосанитарном контроле выявлена карантинная инфекция в партии картофеля, доставленной автотранспортом из Азербайджана в объеме более 20 тонн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России ("Россельхознадзор").
Как отмечается, в продукции обнаружена золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis).
"Это подтверждено заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, выданными Калининградским филиалом ФГБУ "ВНИИЗЖ". За последние годы подобных случаев в импортной продукции не фиксировалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью предотвращения распространения вредителя ввоз партии на территорию Калининградской области запрещен.
Золотистая картофельная нематода — микроскопический червь, относящийся к числу наиболее опасных карантинных вредителей. Он угнетает растение, в результате чего оно плохо развивается, стебли и листья имеют бледную окраску. На поле легко обнаружить очаги пораженного нематодой картофеля — они выглядят как желтые проплешины. Но самый главный признак заражения — мелкие клубни. Через пять лет после заражения урожая может и вовсе не быть.