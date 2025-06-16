Пакистан полностью закрыл границу с Ираном из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Пакистан закрывает границу с Ираном на неопределенный срок в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом заявили пакистанские СМИ.
"Решение закрыть границу с Ираном было принято по соображениям безопасности на фоне нестабильной ситуации из-за израильских атак", - приводят СМИ слова неназванных должностных лиц.
Иран и Пакистан имеют общую границу протяженностью 905 км.
Пограничные пункты начали закрываться еще с воскресенья. При этом пограничный пункт "Тафтан" (округ Чагай, провинция Белуджистан) функционировал.
Накануне глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар сообщил, что из Ирана эвакуировали 450 пакистанских паломников. Он добавил, что более 150 пакистанских студентов, обучающихся в Иране, вернутся на родину через пограничный пункт "Тафтан".