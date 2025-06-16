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Пакистан полностью закрыл границу с Ираном из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Пакистан полностью закрыл границу с Ираном из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Пакистан закрывает границу с Ираном на неопределенный срок в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Другие страны
16 июня 2025 г. 16:29
Пакистан полностью закрыл границу с Ираном из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Пакистан закрывает границу с Ираном на неопределенный срок в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом заявили пакистанские СМИ.

"Решение закрыть границу с Ираном было принято по соображениям безопасности на фоне нестабильной ситуации из-за израильских атак", - приводят СМИ слова неназванных должностных лиц.

Иран и Пакистан имеют общую границу протяженностью 905 км.

Пограничные пункты начали закрываться еще с воскресенья. При этом пограничный пункт "Тафтан" (‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌округ Чагай, провинция Белуджистан) функционировал.

Накануне глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар сообщил, что из Ирана эвакуировали 450 пакистанских паломников. Он добавил, что более 150 пакистанских студентов, обучающихся в Иране, вернутся на родину через пограничный пункт "Тафтан".

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Версия на английском языке Pakistan shuts border with Iran amid Middle East escalation

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