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ОПЕК+ в мае добывали на 52 тыс. б/с нефти ниже плана

ОПЕК+ в мае добывали на 52 тыс. б/с нефти ниже плана Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, увеличили в мае 2025 года производство на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), но добывали на 52 тыс. б/с ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций.
Энергетика
16 июня 2025 г. 16:28
ОПЕК+ в мае добывали на 52 тыс. б/с нефти ниже плана

Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, увеличили в мае 2025 года добычу на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), но добывали на 52 тыс. б/с ниже плана.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных, представленных в июньском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

При этом страны-участницы из числа ОПЕК увеличили добычу на 205 тыс. б/с, главным образом благодаря Саудовской Аравии (+177 тыс. б/с), при этом добыча королевства была даже ниже его квоты на 17 тыс. б/с, а всей группы - выше на 38 тыс. б/с разрешенного уровня.

Ирак, который систематически нарушал свои обязательства, в мае превысил их лишь на 21 тыс. б/с, снизив добычу к апрелю на 50 тыс. б/с - до 3,93 млн б/с.

Превысила установленную квоту Нигерия - на 44 тыс. б/с, которая последние месяцы не могла достигнуть разрешенного уровня, а также Габон - на 56 тыс. б/с.

Среди стран, не входящих в ОПЕК, но участвующих в соглашении ОПЕК+, больше всех превысил квоту снова Казахстан - на 433 тыс. б/с, хотя и снизил производство на 21 тыс. б/с - до 1,8 млн б/с. Ранее Минэнерго анонсировало небольшое снижение добычи в мае из-за техобслуживания на месторождении Тенгиз.

Существенно ниже своих квот по-прежнему добывают Мексика (на 300 тыс. б/с), Азербайджан (на 90 тыс. б/с меньше), Малайзия (на 56 тыс. б/с), Судан и Южный Судан (на 55 тыс. б/с меньше вместе).

В целом страны не-ОПЕК добывали на 90 тыс. б/с меньше своих квот, а их добыча была почти стабильна - 14,2 млн б/с.

Весь ОПЕК+, включая не участвующие в соглашении Иран, Венесуэлу и Ливию в мае увеличил добычу на 180 тыс. б/с - до 41,23 млн б/с, главным образом за счет стран ОПЕК.

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Версия на азербайджанском языке “OPEC+” ölkələri ötən ay gündəlik plandan 52 min barel az neft hasil edib

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