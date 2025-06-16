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МИД России: Вашингтон отменил очередной раунд консультаций с Москвой по раздражителям в отношениях

МИД России: Вашингтон отменил очередной раунд консультаций с Москвой по раздражителям в отношениях Очередной раунд консультаций РФ-США по раздражителям в отношениях отменен по инициативе Вашингтона.
Другие страны
16 июня 2025 г. 16:58
МИД России: Вашингтон отменил очередной раунд консультаций с Москвой по раздражителям в отношениях

Очередной раунд консультаций РФ-США по раздражителям в отношениях отменен по инициативе Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На сегодняшний день очередная встреча в рам‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌ках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков", - подчеркнула она.

Она также выразила надежду, что перерыв в консультациях продлится недолго.

"Надеемся, что пауза в консультациях РФ-США не станет слишком длинной", - отметила Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Vaşinqton Moskva ilə növbəti məsləhətləşmələr raundunu ləğv edib

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