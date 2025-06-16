МИД России: Вашингтон отменил очередной раунд консультаций с Москвой по раздражителям в отношениях

Очередной раунд консультаций РФ-США по раздражителям в отношениях отменен по инициативе Вашингтона.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков", - подчеркнула она.
Она также выразила надежду, что перерыв в консультациях продлится недолго.
"Надеемся, что пауза в консультациях РФ-США не станет слишком длинной", - отметила Захарова.