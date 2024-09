Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в мероприятии, организованном Торговой палатой США.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице COP29 в социальной сети "X".

Бабаев рассказал о роли частного сектора в создании лучшего будущего и призвал компании направить своим правительствам четкие месседжи о необходимости повышения амбициозности в области климата для вкладов, определяемых на национальном уровне (NDC) и принятия на COP29 реальных практических обязательств.