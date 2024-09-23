Мухтар Бабаев принял участие в мероприятии, организованном Торговой палатой США

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в мероприятии, организованном Торговой палатой США.

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в мероприятии, организованном Торговой палатой США.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице COP29 в социальной сети "X".

Бабаев рассказал о роли частного сектора в создании лучшего будущего и призвал компании направить своим правительствам четкие месседжи о необходимости повышения амбициозности в области климата для вкладов, определяемых на национальном уровне (NDC) и принятия на COP29 реальных практических обязательств.

At an event hosted by the @USChamber , COP29 President Designate Mukhtar Babayev spoke to the importance of the private sector in creating a better future, recognized those that are already leading by example by setting net-zero goals and science-based targets, and urged companies… pic.twitter.com/dCqDEupwsF — COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) September 23, 2024