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Мухтар Бабаев принял участие в мероприятии, организованном Торговой палатой США

Мухтар Бабаев принял участие в мероприятии, организованном Торговой палатой США Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в мероприятии, организованном Торговой палатой США.
COP29
23 сентября 2024 г. 20:14
Мухтар Бабаев принял участие в мероприятии, организованном Торговой палатой США

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в мероприятии, организованном Торговой палатой США.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице COP29 в социальной сети "X".

Бабаев рассказал о роли частного сектора в создании лучшего будущего и призвал компании направить своим правительствам четкие месседжи о необходимости повышения амбициозности в области климата для вкладов, определяемых на национальном уровне (NDC) и принятия на COP29 реальных практических обязательств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMuxtar Babayev ABŞ Ticarət Palatasının təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə iştirak edib

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