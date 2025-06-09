Елена Зеленская: В Азербайджане в танкере-музее доступна экскурсия на украинском языке

В Азербайджане запущен проект украиноязычных аудиогидов

В Азербайджане появился украиноязычный аудиогид.

Как передает Report со ссылкой на Офис президента Украины, об этом сообщила первая леди страны Елена Зеленская.

Инициатива реализуется в рамках проекта по украинизации мировых культурных памятников: "Благодаря проекту уже запущено 102 украиноязычных аудиогида в 53 странах мира".

Отмечается, что аудиоэкскурсия по-украински теперь доступна на побережье Каспийского моря – в первом в мире танкере-музее "Сураханы".

"Украинцам, которые отправятся в Люксембург или Азербайджан, будет что увидеть и услышать на родном языке. Следовательно, лучше понять новые страны. А может быть, и собственную историю. Потому что музеи объединяют мир, рассказывая о том, что важно для всех. Так сейчас делает и наш язык в проекте украинских аудиогидов", – подчеркнула Елена Зеленская.