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Румен Радев: Необходимо максимально использовать географическое положение Казахстана и Болгарии для развития ТМТМ

Румен Радев: Необходимо максимально использовать географическое положение Казахстана и Болгарии для развития ТМТМ Румен Радев: Меморандум о ТМТМ - символ укрепления отношений Болгарии и Казахстана
В регионе
9 июня 2025 г. 13:03
Румен Радев: Необходимо максимально использовать географическое положение Казахстана и Болгарии для развития ТМТМ

Подписанный между Казахстаном и Болгарией меморандум о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) отражает стремление двух стран к укреплению сотрудничества и развитию взаимосвязей в сфере транспорта и логистики.

Как передает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев, выступая с заявлением для прессы с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Президент Болгарии отметил, в настоящее время имеется огромный потенциал для укрепления взаимодействия между Астаной и Софией.

"Уверен, что сегодняшние переговоры придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству. Подписанный меморандум о дальнейшем развитии ТМТМ является олицетворением наших стремлений. Необходимо максимально выгодно использовать стратегическое географическое положение Казахстана и Болгарии по данному маршруту, который связывает Азию с Европой. Кроме того, у нас существуют огромные возможности не только в транспортировке грузов, энергетике и цифровизации, но и в расширении наших культурных связей", – сказал Радев.

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Версия на азербайджанском языке Rumen Radev: “Orta Dəhlizin inkişafı üçün Qazaxıstan və Bolqarıstanın coğrafi mövqeyindən maksimum istifadə etmək lazımdır”

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