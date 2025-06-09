Румен Радев: Необходимо максимально использовать географическое положение Казахстана и Болгарии для развития ТМТМ

Румен Радев: Меморандум о ТМТМ - символ укрепления отношений Болгарии и Казахстана

Подписанный между Казахстаном и Болгарией меморандум о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) отражает стремление двух стран к укреплению сотрудничества и развитию взаимосвязей в сфере транспорта и логистики.

Как передает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев, выступая с заявлением для прессы с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Президент Болгарии отметил, в настоящее время имеется огромный потенциал для укрепления взаимодействия между Астаной и Софией.

"Уверен, что сегодняшние переговоры придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству. Подписанный меморандум о дальнейшем развитии ТМТМ является олицетворением наших стремлений. Необходимо максимально выгодно использовать стратегическое географическое положение Казахстана и Болгарии по данному маршруту, который связывает Азию с Европой. Кроме того, у нас существуют огромные возможности не только в транспортировке грузов, энергетике и цифровизации, но и в расширении наших культурных связей", – сказал Радев.