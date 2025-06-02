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Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро

Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро Украина рассчитывает импортировать из Норвегии газа на 1 миллиард евро в случае нехватки энергии.
Другие страны
2 июня 2025 г. 22:04
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро

Украина рассчитывает импортировать из Норвегии газа на 1 миллиард евро в случае нехватки энергии.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что из-за российских атак по газохранилищам и газодобывающей инфраструктуре добыча газа в Украине уменьшилась и отметил, что "голубого топлива" может не хватить для следующего отопительного сезона.

"Были массированные атаки по газохранилищам и также по инфраструктуре добычи газа. И это было с осени этого года. Мы потеряли какие-то возможности, они восстанавливаются. Однако мы договорились с министром энергетики (Герман Галущенко - ред.), что будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, если не удастся восстановить полностью газоснабжение. Половину мы нашли, а половину нам не хватает. На миллиард евро", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что достигнута принципиальная договоренность об импорте газа из Норвегии на 1 миллиард евро при необходимости.

"Я встретился с премьер-министром Норвегии (Йонас Гар Стёре - ред.). Мы до этого обсуждали пару вопросов, которые важны для Украины. Я получил от него позитивный сигнал по газу", - сообщил он.

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