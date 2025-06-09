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Мэра Красноярска обвиняют в получении крупной взятки

Мэра Красноярска обвиняют в получении крупной взятки Задержанному мэру Красноярска Владиславу Логинову предъявлено обвинение в получении более 180 млн рублей (около $2,3 млн) взятки от коммерсанта за победу организации в конкурсе на ремонт дорог.
В регионе
9 июня 2025 г. 13:15
Мэра Красноярска обвиняют в получении крупной взятки

Задержанному мэру Красноярска Владиславу Логинову предъявлено обвинение в получении более 180 млн рублей (около $2,3 млн) взятки от коммерсанта за победу организации в конкурсе на ремонт дорог.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Расследуется уголовное дело в отношении главы Красноярска Владислава Логинова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала она.

По ее словам, следствием установлено, что в 2018-2024гг Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы города Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке.

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Версия на азербайджанском языке Krasnoyarsk meri böyük məbləğdə rüşvət almaqda ittiham olunur
Версия на английском языке Mayor of Russia's Krasnoyarsk detained on suspicion of taking bribe

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